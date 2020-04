-

P1 Racing Fuels, Official Fuels Partner del FIA European Rally Championship, si unisce alla lotta della pandemia di COVID-19.

L'idea è quella di produrre prodotti per la sanificazione, come richiesto dal World Health Organization (WHO).



Inizialmente disponibili per i rivenditori, ora su www.advanced-sanitizer.comè stata aperta anche la vendita online.



Si tratta del disinfettante per le mani sotto forma di gel o liquido, con spedizione in tutta Europa.



Tutti i clienti dell'ERC potranno usufruire di uno sconto del 10% suwww.p1fuels.comutilizzando il codice RallyLove.

ERC Grande spettacolo su terra per l’ERC IERI A 04:00

The post #RaceAgainstCovid: P1 Racing Fuels attivo nella lotta contro il COVID-19 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Il Rally Liepaja verrà recuperato in estate IERI A 10:00