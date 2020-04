RACEATHOME: all’Azores Virtual Rallye c’è anche Silva

I piloti virtuali del FIA European Rally Championship hanno preso parte all'Azores Virtual Rallye lo scorso weekend e Pedro Silva ha svettato su 1110 partecipanti.

Il nativo di Madeira ha preso parte all'evento online con una Ford Fiesta R5, battendo rivali come Alexey Lukyanuk (vincitore dell'Azores Rallye 2018), Jon Armstrong, Eyvind Brynildsen, Chris Ingram (Campione in carica ERC) fra gli oltre 350 giunti al traguardo, fra cui l'idolo locale João Carreiro ha terminato settimo.



Tanti fan online

Dal 23 al 29 marzo c’è stata la possibilità di competere con il videogioco Dirt Rally 2.0 sulle piattaforme STEAM, PlayStation 4 e Xbox One. Grupo Desportivo Comercial ha infatti organizzato l’evento in attesa di quello reale, posticipato al 17-19 settembre per la pandemia di Coronavirus. Non essendo possibile avere nel gioco le strade dell’isola di São Miguel, si è deciso di usare quelle simili della Nuova Zelanda. Ad esempio, la "Waimara Point" è diventata la "Graminhais", mentre la "Sete Cidades" è stata riprodotta con la "Ocean Beach".



Sulle orme di Sousa

Bernardo Sousa vinse alle Azzorre nel 2014, con Pedro Silva che ha seguito le orme del suo conterraneo precedendo Jon Armstrong ed Ali Türkkan (incappato in una foratura con la Mitsubishi Spacestar R5 della AVCISport).



“Sono molto contento di diventare il secondo abitante di Madeira a vincere l'Azores Rallye - dice Silva - Voglio congratularmi con gli organizzatori dell'evento per quanto hanno fatto e digli che possono contare su di me per quelli futuri".



Il ritorno di Armstrong

Jon Armstrong, che ha vinto la corona virtuale del World Rally Championship nel 2019 e chiuso secondo nel 2019, aveva corso l'Azores Rallye durante la sua avventura in ERC Junior nel 2015 con una Peugeot 208 R2. Stavolta l'inglese ha scelto una Volkswagen Polo GTI R5 marchiata Official DiRT Rally Team.



Colin McRae Tribute vincitrice tra i team

La squadra Colin McRae Tribute ha vinto fra i team totalizzando 964 punti e piazzandosi davanti a MPM Motorsport Poland (924 punti) e A-Sport 1 (906).



Prossimo appuntamento

Grupo Desportivo Comercial ora sta lavorando ad un evento virtuale per il 60° anniversario della gara di São Miguel con le auto degli anni '70 ed '80.



Risultati

https://drive.google.com/drive/folders/1sOj51WP8U9lz4fttIi9DQ18Q4GH5bVf-?usp=sharing



Foto: Azores Virtual Rallye/DiRT Rally 2 screenshot

