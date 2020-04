RaceAtHome: Chiamata per tutti i fan dei rally! Ecco la sfida di Ingram con grandi premi

Chris Ingram ha lanciato una sfida online per tutti i fan dei rally che stanno affrontando la pandemia di coronavirus.

Il Campione in carica del FIA European Rally Championship ha unito le forze con il giornale inglese Motorsport News per il nuovo "Motorsport News Chris Ingram Challenge", contribuendo alla campagna #RaceAtHome.



Utilizzando la piattaforma DiRT Rally 2.0, l'iniziativa si svolge in quattro round a partire da venerdì 17 aprile, con Ingram che ha invitato tutti i suoi colleghi e i giocatori a prendervi parte scegliendo personalmente le gare e i tipi di fondo. I giocatori avranno una vasta gamma di auto Rally2 (R5) da poter selezionare.



“Tutti sono a casa isolati e non sappiamo quando si potrà tornare a correre, quindi ho pensato che questa fosse un'ottima iniziativa per competere contro i piloti veri mettendosi alla prova e divertendosi - ha dichiarato l'inglese - E' anche un nuovo modo per festeggiare il mio titolo ERC e la nuova livrea creata per celebrare il successo. Giocherò per vincere, chiaramente, anche se con così tanti esperti delle gare virtuali sarei felice di arrivare in Top10".



I Top3 avranno dei premi particolari, come un giro con Ingram durante un test di rally e i suoi guanti OMP utilizzati nella passata stagione. Motorsport News, parte di Kelsey Media Group, metterà in palio anche un abbonamento annuale alla rivista, che ha parlato molto di Ingram e Ross Whittock quando si sono importi nell'ERC con la ŠKODA Fabia della Toksport WRT. C'è anche un premio per il migliore videoclip pubblicato sui social.



“E' fantastico poter mettere in palio questi bellissimi premi e ringrazio i miei sponsor e Motorsport News per avermi dato supporto. Ci vediamo sulle PS virtuali!"



Ogni round si disputa su 7 giorni, da venerdì a giovedì e il resoconto completo andrà su Motorsport News. Per partecipare basta cercare ‘Motorsport News Chris Ingram Challenge’ nella sezione ‘Clubs’ di DiRT Rally, che vi inserirà in un gruppo privato di Facebook per poter poi avere i report di Motorsport News e pubblicare i video.



Calendario di "Motorsport News Chris Ingram Challenge"

Round 1 (asfalto), 17-23 aprile

Round 2 (terra), 24-30 aprile

Round 3 (terra), 1-7 maggio

Round 4 (terra), 8-14 maggio

