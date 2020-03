RACEATHOME: il messaggio di Llarena

Efrén Llarena ha voluto mandare a tutti i suoi fan un messaggio in questo periodo di sosta causa pandemia di Coronavirus.

Il pilota del Rallye Team Spain, Campione dell'ERC3/ERC3 Junior in carica, ha detto: "Sicuramente non sappiamo quanto durerà, seguite i consigli e state a casa, sperando di tornare il prima possibile. Grazie a tutti per il supporto".



Llarena e la sua co-pilota Sara Fernández si stanno preparando per la stagione 2020 del FIA European Rally Championship che li vedrà in azione a bordo della Citroën C3 R5 della Sports&You.

