Rally di Roma Capitale, fatti e statistiche

La stagione 2019 del FIA European Rally Championship fa tappa in Italia per il Rally di Roma Capitale.

DATI

GARA: FIA European Rally Championship, round 5 di 8*

QUANDO: 19-21 luglio 2019

DOVE: Fiuggi, Ostia e Rome

PS: 16

Distanza: 203,40 km

FONDO: Asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 2 (2017 e 2018)



*VALIDO PER: FIA ERC1 Junior Championship, FIA ERC3 Junior Championship, ERC2, ERC3, FIA European Rally Championship - Teams, ERC Nations’ Cup, ERC Ladies’ Trophy, Abarth Rally Cup



ALBO D'ORO:

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016: Umberto Scandola/Guide D’Amore (ŠKODA Fabia R5)*

2015: Umberto Scandola/Guide D’Amore (ŠKODA Fabia R5)*

2014: Tonino Di Cosimo/Mario Papa (Ford Focus RS WRC 08)*

*Non ERC



TOP 5:

1: Il famoso Colosseo farà da sfondo alla parata di venerdì ed è il più grande nafiteatro costruito nel 72 DC e completato nell'80 DC.

2: Il Rally di Roma Capitale si è svolto per la prima volta nel 2013 ed è entrato nell'ERC nel 2017.

3: La base è Fiuggi, a sud-est di Roma, famosa per le sue sorgenti di acqua.

4: Roma è una delle due Capitali ad aver l'ERC assieme a Nicosia per il Cyprus Rally.

5: In Italia si festeggiano 23 anni di titoli ERC, con Giandomenico Basso e Luca Rossetti che ne hanno vinti 3.



PROGRAMMA:

Prove libere (piloti prioritari): 7;30-9;00, 19 luglio, Fumone – Frosinone (4.02 km)

Qualifying Stage (piloti prioritari): 9;30, 19 luglio, Fumone – Frosinone (4.02 km)

Shakedown (tutti i piloti): 10;30-12;30, 19 luglio, Fumone – Frosinone (4.02 km)

Selezione ordine di partenza: 17;30, 19 luglio, Castel Sant’Angelo, Roma

Sessione autografi: 18;30, 19 luglio, Castel Sant’Angelo, Roma

Cerimonia d'apertura e sfilata a Roma: 19;00, 19 luglio, Castel Sant’Angelo, Roma

Podio: 20;30, 21 luglio, Lido di Ostia



Altre informazioni su itinerario, entry list e mappe:

https://www.fiaerc.com/event/rally-di-roma-capitale-2019/

