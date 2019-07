Rally di Roma Capitale, intervista con Andrea Crugnola

Andrea Crugnola è al comando del Rally di Roma Capitale dopo le prime 3 PS: sentiamo le sue parole.

E' stata una buona mattinata, no?

“Sì, siamo contenti, ma dobbiamo sistemare l'assetto perché è la prima volta che corro con la ŠKODA su asfalto. Il passo è velocissimo e siamo vicini a giocarcela coi migliori, ma dobbiamo restare concentrati e mantenere la posizione evitando forature ed errori".



Molti piloti hanno avuto questo problema...

“L'anno scorso non mi ero iscritto all'ERC, sono partito 40° e ho avuto gli stessi guai, per questo era importante essere nell'ERC e avere un bel tempo dopo la Qualifying Stage, partendo davanti. Ci sono alcuni sassi in mezzo al percorso e bisogna fare attenzione, a volte sono stato fortunato. Vediamo dopo il pomeriggio come andrà".



Cosa c'è che non ti soddisfa nell'assetto?

"Sto cercando di adattare il mio stile alla macchina, ma non è abbastanza, per cui bisogna lavorare sul set-up. Spero di sistemare tutto con meccanici e ingegneri".

