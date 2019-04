Il Rally Islas Canarias sarà il prossimo round del FIA European Rally Championship (2-4 maggio). Ecco le PS in programma.

PS1/4 Valsequillo (10,96km): Versione un po' più lunga della Qualifying Stage (3,15km) con subito una stretta curva a sinistra dopo il via cui fare attenzione, in un percorso veloce e tecnico.



PS2/5 San Mateo (12,01km): I primi km sono nuovi, su strada molto stretta che poi si allarga e diventa più veloce allacciandosi ai percorsi del passato. Vicino a Cueva Grande c'è una curva a sinistra molto stretta e ostica.



PS3/6 Tejeda (24,10km): E' la più lunga ed impegnativa del rally. Si parte da Cuevas Caídas e si passa dal nuovo asfalto di Cruz de Tejeda prima di arrivare a Las Emisoras. Dopo due spettacolari incroci a Monte Gusano si passa da Fontanales. E' una tratta molto tecnica piena di cambi di ritmo, una sfida impegnativa per tutti.



PS7/8 Las Palmas de Gran Canaria (1,44km): La conclusione della Tappa è in centro con un percorso breve da ripetere due volte per la gioia del pubblico.

The post Rally Islas Canarias, le PS (parte 1) appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.