Rally Islas Canarias, le PS (Parte 2)

Il weekend del 2-4 maggio i piloti del FIA European Rally Championship si daranno battaglia per il Rally Islas Canarias. Ecco le prove che affronteranno.

PS9/13 Arucas (7,18km):La Tappa 2 comincia vicino a Las Palmas de Gran Canaria. Il via è a Bañaderos con arrivo ad Arucas, su una strada larga e veloce dove troviamo uno spettacolare incrocio che porta sui percorsi del 2018 da La Montañeta in direzione Cambalud.



PS10/14 Moya (15,28km):E' la più lunga prova della Tappa 2 con partenza da Fontanales su strade tortuose e impegnative. C'è una nuova sezione che collega Montaña Alta ad un incrocio con svolta a destra.



PS11/15 Gáldar (14,95km):E' una prova nuova che metterà in difficoltà i piloti. Strada stretta parallela a Gran Canaria, si passa da Hoya de Pineda dopo un incrocio a sinistra. Successivamente il percorso non è nuovo per il rally, dopo Caideros si svolta a destra e poi a sinistra per arrivare a Lomo El Palo e all'arrivo.



PS12/16 Valleseco (14,57km):La chiusura è prevista a Fontanales vicino a Monte Gusano. Qui la differenza la fa la potenza di motore, con un bel salto finale. Da qui i piloti debbono avere un bel ritmo sui saliscendi, con una nuova sezione tra Los Lavadores e Valleseco che li porterà all'arrivo.

