Rally Liepaja, intervista con Eyvind Brynildsen

Il Rally Liepāja sarà la prima gara della stagione 2020 del FIA European Rally Championship e Roberts Graudiņš ha parlato con Eyvind Brynildsen, che è uno dei favoriti per il successo.

Nel 2018 sei stato velocissimo...

“Debbo dire che le PS sono un po' più semplici rispetto agli altri eventi perché si vede la strada molto bene. Putroppo se commetti un errore la tua gara finisce, come accaduto a me nel 2018.”



Hai corso il Rally Liepāja due volte, per te sarà un vantaggio...

“Mi piace molto questa gara, le PS sono ottime per il mio stile di guida e siamo in un posto fantastico coi migliori fan del mondo!”



Hai avuto modo di visitare Liepāja?

“Veramente no, spero di avere più tempo quest'anno. Ho visto che è una città con un porto bellissimo”.



Ti piacciono l'atmosfera e l'organizzazione?

“Come detto prima, il Rally Liepāja ha un incredibile pubblico, le PS sono perfette per la gente da godersele, alcuni possono salire in macchina con pilot e affrontarle nei giorni precedenti. Sarà un'esperienza indimenticabile".



I lettoni dicono che Liepāja è dove nasce il vento. Cosa preferiresti per questa edizione?

“Mi auguro ci sia il sole per tutto il weekend! Spero di poter stappare lo champagne sul podio, non vedo l'ora di iniziare la gara!"

