Rally Liepaja, nel 2020 i percorsi saranno gli stessi

Gli organizzatori del Rally Liepāja hanno deciso che gran parte dei percorsi per l'edizione 2020 della gara del FIA European Rally Championship resteranno gli stessi.

L'evento si terrà il weekend del 29-31 maggio in Lettonia, ancora una volta tra le città di Liepāja e Talsi.



Raimonds Strokšs, Direttore di RA Sports (l'azienda che organizza il Rally Liepāja): "Ringrazio il governo della Lettonia per il valore dato ad un evento di così alto livello. E' uno stimolo economico per Liepāja e tutta la Kurzeme, dato che tramite Eurosport TV siamo visibili in tutto il mondo. Dal 2013, il Rally Liepāja si è affermato sia in Lettonia che in Europa e per la prima volta quest'anno abbiamo visto una espansione verso Talsi. Questo ha dato modo di includere le PS nel programma che sono state apprezzate da tutti e su cui torneremo. Il format resta uguale, si corre tra Talsi e Liepāja con competizione altissima".

