Rally Liepāja, si lavora ad una nuova data

Raimonds Strokšs, organizzatore del Rally Liepāja, sta lavorando alacremente per trovare una nuova data per il round lettone del FIA European Rally Championship.

Dopo aver terminato la carriera da pilota, il lettone nel 2013 ha portato l'evento sterrato nel calendario dell'ERC, prima in inverno e poi spostato di data nel 2016 viste le temperature alte che negavano ghiaccio e neve.



“Organizzare un rally sicuro è sempre stata la nostra priorità - spiega il promoter, che ha dovuto rinunciare al weekend del 29-31 maggio - Dev'essere un evento tale per concorrenti, spettatori e per il nostro personale. Un paio di mesi fa sembrava che la situazione potesse ristabilirsi a fine maggio, ma gradualmente le cose sono peggiorate e il Covid-19 si è diffuso in tutto il mondo".



"Dobbiamo considerare che il Rally Liepāja fa parte del FIA European Rally Championship e siamo obbligati a monitorare la situazione non solo in Lettonia, ma in tutta l'Europa. Spostando la gara, siamo sicuri che ora tutti potranno poi lasciare le proprie case per venire da noi a correre. Al momento siamo lavorando duramente con i nostri collaboratori di Eurosport Events, FIA, le cittàdi Liepāja e Talsi, per trovare una nuova data più avanti, quando ci sarà più sicurezza. Fino a quel momento, restate a casa!"



Gli organizzatori del Rally Liepāja hanno poi emesso un comunicato: "Il Rally Liepāja si svolge grazie al supporto del governo lettone e le città di Liepāja e Talsi. Ringraziamo gli sponsor Neste, Ramirent, SC Grupa, l'autonoleggio Sixt, Canon Business Center – IB Serviss, Liepājas Olimpiskais Centrs, Pafbet e Swecon, DELFI, i media partner JCDecaux Latvija, Kurzemes Vārds, Sporta Avīze, Talsu Vēstis e Zebra".



“L'evento no nsi potrebbe correre nemmeno senza gli amici di Baltic Taxi, Flora, FN Serviss, Fristads, Jānis Pūce, Latvijas Pārtikas Ražotājs, Lofbergs, MB Grupa, Meža Dārzs, Red Bull, SignTech, Sportland e Törley, oltre al supporto di Aizpute, Durbe, Grobiņa e Priekule".



“Un grazie speciale va alla Federazione Lettone dell'Automobile".

