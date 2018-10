Re Kajto completa l’avventura nel WRC con un buon risultato

Kajetan Kajetanowicz, tre volte Campione del FIA European Rally Championship, ha concluso la sua avventura nel Mondiale con il quarto posto ottenuto in Classe WRC2 in Spagna.

Il polacco, che faceva parte dei 20 concorrenti della categoria, ha battuto ben quattro auto ufficiali fra cui la nuova Volkswagen Polo GTI R5 del Campione del Mondo 2003, Petter Solberg.



Affiancato da Maciej Szczepaniak, Kajetanowicz è stato a lungo in Top10 e per sette volte ha ottenuto un tempo che lo ha visto in Top6 in una gara dal meteo mutevole che mai aveva affrontato prima.



"Le possibilità di lottare per le posizioni di vertice in un rally così duro non vengono facilmente - ha commentato il pilota del LOTOS Rally Team - E' il risultato del duro lavoro di squadra".



"Kajto" si è preparato per la stagione 2019 nella quale punta a fare più gare nel Mondiale.



“Per me questo rally era un altro debutto in preparazione all'anno prossimo, ho fatto un altro passo avanti. E' bellissimo e un sogno che si avvera, ma allo stesso tempo un impegno e una responsabilità. Ci sono tante persone coinvolte nel LOTOS Rally Team che ci sostengono: partner, famiglie, amici e tifosi. Tutti credono nel nostro successo e ne fanno parte. Voglio ricordare e ringraziare tutti".



Kajetanowicz nel 2018 è stato autore di una stagione sorprendente perché ha corso quattro gare mai viste prima ottenendo il 7° posto in Sardegna, il 5° in Germania e il 4° in Turchia nonostante una marea di problemi tecnici accusati dalla sua Ford Fiesta R5.

