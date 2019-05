Remennik torna carico per l’ERC2

Sergei Remennik non vede l'ora di cominciare il Rally Liepāja e dare l'assalto alla Classe ERC2 del FIA European Rally Championship.

Il russo sarà uno dei protagonisti assieme a Ralfs Sirmacis (Lettonia) e Vytautas Švedas (Lituania). C'è anche Mshari Al-Thefiri dal Kuwait, oltre che Zelindo Melegari (Italia) e i piloti dell'Abarth Rally Cup, Reinis Nitišs (Lettonia), Dariusz Poloński (Polonia) ed Andrea Nucita (Italia).



“Amo le corse baltiche e sono felicissimo di essere di nuovo qui in Lettonia - ha detto Remennik - Sono contento della entry list, ci sono piloti molto veloci e potremo vedere come andrà la Abarth 124 Rally su terra".



Al suo fianco ci sarà sempre Marina Danilova, che sostituisce nuovamente Mark Rozin.



"Considerando che alle Canarie non abbiamo preso punti, qui sarà importantissimo riuscirci. E' una bella sfida, ma la gara è lunga e tutto può succedere".

