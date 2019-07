Remennik: “Tornerò!”

Sergei Remennik spera di tornare a correre nel FIA European Rally Championship dopo che alcuni impegni lo hanno privato del PZM 76th Rally Poland.

Il russo dell'ERC2 ha messo nel suo programma tutti gli eventi sterrati e a settembre andrà a Londra per allenarsi.



“Sono occupatissimo con il mio lavoro, ho dovuto mettere da parte i rally per quest'anno - ha spiegato Remennik - Inizialmente avevo programmato di iniziare un nuovo progetto a fine stagione, ma la vita chiaramente ci riserva delle sorprese e quindi ho dovuto buttarmici sopra ora. Il mercato si sta muovendo ora in questo senso e non potevo stare fermo, dovevo intervenire".



"Fra lavoro e allenamento siamo occupatissimi, naturalmente poi ci sono le nostre famiglie e in agenda sono stati sacrificati i rally. Non è un addio al FIA European Rally Championship, penso che qualche altra gara potrò farla".

