Ricordi: Galatariotis trionfa a Cipro per 0″6!

Simos Galatariotis ha centrato una grande vittoria nel FIA European Rally Championship victory al Cyprus Rally sfruttando una foratura del leader Nasser Al-Attiyah nella PS finale.

C’è da dire che il cipriota, che vince dopo 10 anni che un pilota di casa mancava l’appuntamento con il successo, è arrivato anch’esso al traguardo della PS13 con una gomma a terra.



Al-Attiyah era balzato al comando nella penultima prova battendo per 20″6 Galatariotis, che però ha approfittato della fermata del pilota Autotek per sostituire la ruota e risuperarlo.



Secondo si è piazzato Bruno Magalhães col distacco risicatissimo e il portoghese ora è nuovo leader del campionato. Un risultato ottimo che va ad aggiungersi alla vittoria dell’Acropoli.



Terzo Norbert Herczig (MOL Racing Team, ŠKODA Fabia R5) che alla fine soffia il podio ad Al-Attiyah, quarto davanti ad Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), per la prima volta in Top5.



Seguono Vojtéch Štajf (ACCR Czech Team) e Dávid Botka (Sysinfo Rallye Team), che hanno a lungo combattuto con Albert von Thurn und Taxis per il sesto posto; per il principe sono i primi punti del 2018.



Nona piazza per Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team), vincitore della Classe ERC2, mentre in Top10 risale anche Alexandros Tsouloftas dopo una grandissima rimonta che gli consente di portarsia casa pure il bottino della “Golden Stage”.



Laurent Pellier ha invece dominato in ERC3.



I vincitori

ERC1: Simos Galatariotis (CYP)/Antonios Ioannou (CYP) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC2: Petros Panteli (CYP)/Kyprias Christodoulou (CYP) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3: Laurent Pellier (FRA)/Geoffrey Combe (FRA) PEUGEOT 208 R2

ERC Ladies’ Trophy: Emma Falcón (ESP) Citroën DS3 R3T

