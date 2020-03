Robert Kubica, connazionale del nuovo arrivato in ERC1 Junior Miko Marczyk con il supporto di PKN Orlen, ha corso cinque gare del FIA European Rally Championship tra 2013 e 2014.

Il polacco debuttò al Rally Islas Canarias del 2013 rientrando in una competizione internazionale dopo il brutto incidente che ebbe in Italia nel 2011, poi affrontò anche l'Azores Rallye.



Al volante della sua Citroën DS3 RRC, Kubica terminò sesto a Ponta Delgada dopo aver rimontato in seguito a problemi che lo avevano privato della prima piazza.



Lo stesso anno corse anche il Rally Poland, mentre nel 2014 arrivò nel finale la vittoria all'Internationale Jänner Rallye con una Ford Fiesta RRC.

The post Ricordi: Kubica vola nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.