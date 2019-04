Ricordi: la vittoria di Lukyanuk al Rally Islas Canarias 2018

Alexey Lukyanuk ha confermato di volere il titolo del FIA European Rally Championship 2018 centrando la vittoria al Rally Islas Canarias, dove i piloti dell’ERC Junior Under 28 hanno completato la Top5.

Il russo ha primeggiato in 10 PS su 14 concludendo con 51″4 di vantaggio su Nikolay Gryazin, vincitore della Classe ERC Junior U28 dopo essersi imposto nella Qualifying Stage.



Il pilota della Sports Racing Technologies ha utilizzato un approccio “calmo” venerdì, per poi controllare la situazione sabato e prendersi il successo di categoria al rientro in azione.



Alle sue spalle grande duello fra Fabian Kreim e José Suárez. Il tedesco ha superato in mattinata lo spagnolo, che poi gli si è fatto sotto nuovamente, ma Kreim ha mantenuto il podio assoluto con ottime prestazioni.



Laurent Pellier chiude invece in Top5 alla sua seconda gara nell’ERC. Il pilota della PEUGEOT Rally Academy va a punti anche in ERC Junior U28 terminando ad 1″5 da Suárez.



Diogo Gago non si aspettava nemmeno did correre il Rally Islas Canarias, ma ottiene la seconda vittoria consecutiva in ERC Junior Under 27 davanti a Mārtiņš Sesks (ADAC Opel Rallye Junior Team) per 8″9.



Il lettone ha combattuto a lungo con il portoghese scambiandosi posizioni e vittorie in PS, ma il ragazzo della PEUGEOT 208 R2 alla fine ha avuto la meglio.



Sul podio sale anche Simon Wagner (Saintéloc Junior Team) approfittando del ritiro di Efrén Llarena (Rally Team Spain) nella PS10.



Tibor Érdi Jr. domina invece l’ERC2, seppur un problema all’acceleratore lo abbia rallentato nella PS14 “Galdar”. Sergei Remennik e Gilbert Bannout completano la Top3 produzione, seppure il libanese si fosse dovuto ritirare venerdì per problemi tecnici.



I vincitori

FIA ERC1: Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Ford Fiesta R5

FIA ERC2: Tibor Érdi Jr (HUN)/György Papp (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3: Florian Bernardi (FRA)/Victor Bellotto (FRA) Renault Clio R3T

FIA ERC Junior Under 28: Nikolay Gryazin (RUS)/Yaroslav Fedorov (RUS) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27: Diogo Gago (PRT)/Miguel Ramalho (PRT) PEUGEOT 208 R2

ERC Ladies’ Trophy: Emma Falcón (ESP) Citroën DS3 R3T

