Rinviati i FIA Motorsport Games, le auto da rally in azione nel 2021

La prima apparizione delle vetture Rally2 e Rally4 ai FIA Motorsport Games è stata rimandata al 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

Gli organizzatori dell'evento che racchiude varie discipline motoristiche hanno mantenuto il Circuit Paul Ricard come sede, ma posticipandolo dal 23-25 ottobre di quest'anno al 22-24 ottobre 2021.



"Purtroppo la crisi legata al COVID-19 ci ha costretti a rinviare i FIA Motorsport Games all'anno prossimo - spiega il Presidente FIA Jean Todt - In questo modo le squadre delle federazioni e il promoter SRO avranno modo di prepararsi al meglio. Sarà inoltre l'occasione migliore per celebrare il 50° anniversario del Circuit Paul Ricard".



Rally2 (R5) e Rally4 (R2) sono le auto principali del FIA European Rally Championship, assieme alle Gruppo N produzione e alle RGT, incluse le Abarth 124 Rally.

