Rokland il migliore dell’ERC3 Junior

Steve Røkland è stato il più rapido del FIA ERC3 Junior Championship nella Qualifying Stage del PZM 76th Rally Poland.

Il norvegese ha piazzato la sua Peugeot 208 R2 per 0"1 davanti a quella di Miika Hokkanen e del leader del campionato Efrén Llarena (Rally Team Spain).



Ken Torn, vittorioso al Rally Liepāja al debutto, si classifica quarto con la Ford Fiesta R2T dell'Estonian Autosport Junior Team, il quale ha preso una macchina nuova dopo che l'estone ha danneggiato la sua nei test.



Sean Johnston ha invece cominciato a prendere le misure al nuovo sistema di note adottato ispirandosi alle stelle del World Rally Championship, Andreas Mikkelsen ed Anders Jæger, con l'americano che si darà battaglia per l'ERC3.



Sempre in ERC3 Junior, Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) si è capottato nelle libere e la sua Peugeot è risultata troppo malmessa per partire per le qualifiche.



Tomasz Zbroja (GO+Cars GO+EAuto) ha avuto una rottura del radiatore senza portare a termine la Qualifying Stage.

