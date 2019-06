Rokland punta al successo in Polonia

Steve Røkland è andato molto forte al Rally Liepāja e punta a vincere la sua prima gara in FIA ERC3 Junior Championship in Polonia.

In Lettonia il norvegese aveva combattuto per il podio contro Sindre Furuseth e al PZM 76th Rally Poland vuole di più.



“Visto il passo della Lettonia, a questo punto l'obiettivo è per forza vincere - ha detto Røkland, che lunedì svolgerà un test - E' la prima volta che faccio questo rally, nel 2017 feci solo le ricognizioni".

