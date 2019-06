Steve Røkland ha riscattato la deludente prova dell'Azores Rallye centrando il podio in FIA ERC3 Junior al Rally Liepāja.

Il norvegese si è classificato terzo fra i giovani alle spalle del suo amico Sindre Furuseth.



“Sono felice perché alle Azzorre non era andata bene e alle Canarie non ho corso, per cui il podio va benissimo. Ho perso tempo nella PS2 quando si è danneggiato un disco dopo che ho preso un sasso. La macchina non andava più dritta sui rettilinei e in frenata faticavo parecchio. Era difficile riuscire a direzionarla. Avevo comunque i ricambi con me e sono riuscito a sistemare tutto prima di tornare in servizio. Sono contento delle velocità, mi sono avvicinato ai migliori. Sindre è un mio amico, è stata una bella lotta", ha detto Røkland.

The post Rokland si riscatta con il podio in ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.