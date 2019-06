Røkland si ritira definitivamente

Steve Røkland non partirà per la Tappa 2 del PZM 76th Rally Poland dopo l'incidente che lo ha messo K.O. dal quarto round del FIA European Rally Championship.

Il norvegese era quarto in ERC3 Junior quando si è capottato nella PS8.



“Nelle note avevo scritto che c'era una curva a sinistra "forse" da quinta e quel "forse" ha fatto la differenza - spiega Røkland - Siamo finiti larghi e impuntati, da lì è iniziato il capottamento. La macchina non si è danneggiata molto, ma non ripartiremo perché non ci interessa prendere i punti di Tappa e basta".



Senza il ritiro, Røkland è convinto che avrebbe potuto lottare con Sindre Furuseth.



“Avevamo un bel passo e potevamo vincere, Sindre ha avuto problemi nella PS8 e c'era la possibilità di riprenderlo".

