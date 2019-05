Rokland torna con un vecchio amico

Steve Røkland tornerà a correre con la Peugeot 208 R2 nel FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il norvegese aveva cominciato la stagione con una Ford Fiesta R2T, ma ha preferito riprendere una macchina a lui famigliare.



“Torno con la Peugeot per questo rally perché è la macchina con cui ho cominciato nel 2014 e la conosco bene, dunque so come andare veloce su queste strade per puntare al successo - ha detto Røkland - E' da 6-7 mesi che non la guido, ma farò un test in Norvegia per essere pronto. Non molti km, ma tanto basta per levarmi la ruggine di dosso".



Foto: Facebook.com/Stevemotorsport

