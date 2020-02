Roma miglior gara del CIR 2019

Il Rally di Roma Capitale è stato votato come miglior gara del Campionato Italiano Rally 2019.

L'evento, valido anche per il FIA European Rally Championship, ha ricevuto la massima votazione dalla Commissione Rally di ACI Sport, con Francesca Pagliuca che per conto di Motorsport Italia si è recata a Monza per ritirare il premio.



"Definito dalla Commissione Rally di Aci Sport la migliore gara del CIR 2019, il Rally di Roma Capitale continua ad essere il punto di riferimento del mondo dei Rally. Dopo il successo e le cifre record del 2019 Motorsport Italia guarda al futuro per la gara capitolina che, dal 24 al 26 luglio, sarà valida per il Campionato Europeo e Tricolore. Intanto la macchina organizzativa di Motorsport Italia si è già messa in moto. Guardando ai numeri dell’evento, la scorsa edizione è stata quella più seguita in assoluto, come si legge sui dati riportati dall'event report della FIA European Rally Championship".



"Questi i dati dell’edizione 2019: 1200 persone a lavoro durante la manifestazione, oltre 40 comuni coinvolti, 108 Team iscritti alla gara, più di 300 tra fotografi e giornalisti accreditati, 45.000 App scaricate, 200.000 spettatori nei tre giorni d’evento, 1081 ore di trasmissione TV, 70 paesi coinvolti tra Europa ed Asia, 5 milioni di visitatori sui canali social e web e 81 canali TV".



"Un importante riconoscimento per il progetto organizzato da Max Rendina, con un taglio sempre più mondiale. Tante infatti le testate che hanno parlato dell'evento, da quelle italiane a quelle straniere. Un successo destinato a migliorare ancora di più nel 2020".



Max Rendina: “Sono molto contento di questo riconoscimento e di vedere che i numeri continuino a darci ragione, come ogni anno ci saranno molte novità nell’edizione 2020”.



Nel 2017 il Rally di Roma Capitale era entrato nel calendario ERC, con Bryan Bouffier che battè per 0"3 Kajetan Kajetanowicz.



Quest'anno la gara si svolgerà il weekend del 24-26 luglio.

