Rossel a podio in ERC3

Yohan Rossel al Rally Islas Canarias ha centrato il podio in Classe ERC3.

Alla sua prima stagione nel FIA European Rally Championship, il pilota della Peugeot Rally Academy si è distinto sulle strade asfaltate spagnole.



“E' andata bene, ho spinto per tutto il rally - ha detto il francese - Sono felice per il team e per Peugeot Sport, è stata una grande prestazione da parte mia e del mio navigatore. Siamo andati sempre al limite e non potevo fare di più. Ovviamente avrei preferito piazzarmi meglio, ma contro i piloti con auto turbo non si poteva".

