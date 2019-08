Rossel ringrazia Peugeot per la grande occasione ERC

Yohan Rossel ha voluto ringraziare la Peugeot Sport per averlo fatto correre nel FIA European Rally Championship.

Il francese è entrato nel team Peugeot Rally Academy nel 2019 ed è reduce dal Barum Czech Rally Zlín, una gara molto dura dove con la 208 R2 della Saintéloc Racing ha fatto esperienza.



“E' un rally che non è semplice per i piloti, molto impegnativo dal punto di vista dell'assetto - ha detto Rossel - Per me è stata una grande occasione e ringrazio Peugeot Sport per avermela concessa".

