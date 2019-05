Rossel senza Bernardi in ERC3

Yohan Rossel non combatterà con Florian Bernardi per la vittoria in ERC3 al Rally Liepāja.

Dopo aver vinto il Rally Islas Canarias con la sua Renault Clio R3T, il francese non ha incluso nel suo programma la gara lettone, dunque l'altro transalpino della Peugeot Rally Academy se la dovrà vedere con Jean-Baptiste Franceschi.



Quest'ultimo aveva terminato secondo al volante della sua Ford Fiesta R2T seguito proprio da Rossel in Spagna, e ora i due si ritroveranno sugli sterrati baltici.

