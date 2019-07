Scandola apre la Tappa 2 a Roma

Umberto Scandola aprirà la Tappa 2 del Rally di Roma Capitale, quinto round stagionale del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Hyundai Motorsport N ha chiuso nono assoluto per via di una foratura che lo ha fatto scivolare dal sesto posto nel finale di oggi.



Prima di lui toccherà ad un concorrente locale, poi seguirà Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija), in viaggio premio a Roma grazie al promoter Eurosport Events.



Successivamente toccherà ad Andrea Crugnola, poi a Giandomenico Basso per decimo.



Non ci saranno Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies), che ha danneggiato la cellula di sicurezza, Luca Rossetti, out nella PS4, e James Williams, capottatosi nella PS2.



Si inizia alle 8;28 con i 7,34km della Affile-Bellegra e si terminerà ad Ostia con la superspeciale e il podio alle 20;30.

