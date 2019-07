Scandola con la Hyundai i20 R5 a Roma

Umberto Scandola è l'ultimo pilota del FIA European Rally Championship a correre con la Hyundai i20 R5 in occasione del Rally di Roma Capitale del 19-21 luglio.

Affiancato da Guido D’Amore, il veneto avrà l'occasione di salire sulla stessa macchina che ha condotto recentemente Jari Huttunen sotto l'effige di Hyundai Motorsport N per le strade di casa.



“E' il mio primo rally su asfalto della stagione e con la Hyundai, per cui sarà complicato, anche perché ho una macchina nuova - spiega Scandola - Avremo l'assistenza di Hyundai Motorsport Customer Racing e saremo pronti, il nostro obiettivo è andare forte, ma per farlo ci servirà confidenza. Non siamo in lotta per il campionato, per cui posso correre a mente libera e senza pressioni".



Scandola infatti ha un programma nel Campionato Italiano Rally Terra e il Rally di Roma Capitale, che ha vinto nel 2015 e nel 2016, è stato incluso successivamente nel programma.



“Conosco la gara molto bene, l'ho vinta due volte e l'80% delle strade è il medesimo, per cui sarà ottimo per trovare il giusto feeling con la macchina".



Scandola è arrivato a guidare la Hyundai i20 R5 anche per via della vecchia conoscenza con il Direttore di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, con lui in Abarth nel passato quando il veronese prese parte all'Intercontinental Rally Challenge nel 2006.



“Conosco Andrea molto bene, è uno che ti sostiene ed è sempre presente quando lo chiami o gli mandi messaggi. E la cosa bella è che non lo fa solo con me, ma con tutti i suoi piloti clienti".

