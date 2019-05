Schwedt conta molto sull’esperienza coi kart per fare bene in ERC3 Junior

Roman Schwedt al Rally Islas Canarias cercherà di usare l'esperienza fatta coi kart.

In FIA ERC3 Junior Championship il pilota della ROMO Motorsport affronta la sua prima gara su asfalto con la Peugeot 208 R2.



“Il mio primo obiettivo è parte bene e avere un buon feeling dato che alle Azzorre non è andata così. Dopo proverò a spingere e ad ottenere dei buoni tempi, ma prima di tutto servirà avere un buon ritmo e solo allora sarò contento. Ho iniziato la carriera sui kart in Germania e in Italia, per cui un po' d'esperienza su asfalto ce l'ho; cercherò di sfruttarla in ogni curva prendendo le giuste linee e stando attento. Speriamo vada bene".

