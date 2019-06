Schwedt motivato per la Polonia

Roman Schwedt farà il suo debutto al PZM 76th Rally Poland con ottime sensazioni e la voglia di fare bene in FIA ERC3 Junior.

Il tedesco al Rally Liepāja non è stato fortunato, ma comunque si è portato a casa punti importanti nella categoria con l'ottavo posto e a Mikołajki punta a piazzare la sua Peugeot 208 R2 in una buona posizione.



“Dopo Liepaja ho ottime sensazioni sulla terra e con la macchina, voglio ottenere dei buoni tempi e finire bene. Ho guardato alcuni video del rally, ci sono salti e punti stretti assurdi, un po' come in Lettonia, ma più sabbiosi. Non vedo l'ora di cominciare", ha detto il pilota del Team ROMO, che verrà affiancato da Lina Meter.

