Schwedt pensa alla Polonia dopo l’esperienza in Lettonia

Roman Schwedt al Rally Liepāja ha accumulato esperienza importante e vuole essere protagonista del FIA ERC3 Junior Championship nel prossimo round in Polonia.

Con l'ottavo posto lettone, il pilota del Team ROMO è riuscito ad ottenere il miglior piazzamento del 2019 con la sua Peugeot 208 R2 assieme a Lina Meter.



“Erano PS assurde e nella 3 ho sbagliato il punto di frenata in una curva a destra - racconta il tedesco - Sono finito dritto contro gli alberi perdendo parecchio tempo e anche il paraurti. Dopo ho ritrovato il ritmo giusto potendo spingere. E' stato un rally molto diverso per me debbo imparare ancora tantissimo. Sono felice di poter andare in Polonia, sarà una bella esperienza. Ho finito il mio primo evento nell'ERC e mi presenterà contento e carico".



Il Rally Poland è in programma il 28-30 giugno.

