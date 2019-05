Schwedt pronto per una gara pazza

Roman Schwedt ha detto che il Rally Liepāja ha delle PS da pazzi.

Il 19ene è alla prima stagione in FIA ERC3 Junior Championship e con Lina Meter debutta in Lettonia.



“Ho visto i video e sembra un rally velocissimo con pochi salti, ma punte di rapidità elevatissime - ha detto il tedesco - Per me sarà roba da matti guidare in queste condizioni, farò due giorni di test per prepararmi al meglio. Non è iniziata benissimo la nostra stagione, ma questi sono i rally".

