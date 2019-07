Schwedt raccoglie poco in ERC3 Junior nonostante il bel passo

Roman Schwedt ha vinto la sua prima PS nel FIA ERC3 Junior Championship, ma non è riuscito a completare il Rally di Roma Capitale.

Assieme ad Henry Wichura, il pilota del Team ROMO ha accusato un guasto al motore della sua Peugeot 208 R2 gommata Pirelli nella PS13 mentre era quarto.



“E' stato un rally durissimo con PS veramente difficili e da pazzi, velocissime e tortuose. Abbiamo avuto problemi con la frizione e le temperature dell'acqua, poi nella PS13, dopo 5km, abbiamo notato che c'era qualcosa con il motore e ci siamo dovuti fermare. Sono cose che capitano e scocciano, ma siamo felici dei tempi ottenuti e il feeling con auto e co-pilota è andato benissimo. E' stato bello vincere la prima PS in ERC3 Junior, ero contento perché ho guidato bene ed è buono per noi. C'è dispiacere per quanto accaduto, ma pensiamo già al prossimo rally dove torneremo più forti. Siamo stati competitivi contro i migliori e questa cosa mi ha caricato", ha commentato il tedesco.

