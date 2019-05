Schwedt sfortunato alle Canarie

Roman Schwedt non è stato affatto fortunato in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias.

Il pilota del Team ROMO è incappato in un problema ad una sospensione e allo sterzo già venerdì, ritirandosi invece nel secondo giorno con il motore della sua Peugeot 208 R2.



“Il primo loop di PS non è andato male, ma avevamo un problema con lo sterzo e con la pressione delle gomme, che era troppo alta, e la cosa ci ha dato fastidio per tutto il giorno - ha dichiarato il tedesco - Credo comunque che fosse un problema per tutti. Nel secondo è stato molto meglio, avevamo imparato tanto. Mi sono trovato bene con la macchina, ma debbo macinare ancora km per migliorare. Qui mi ha aiutato l'esperienza coi kart, solo che nel finale il motore si è surriscaldato e ci siamo dovuti fermare perché eravamo ad oltre 110°C".

