SEAJETS ai vertici dell’ERC con Ingram e Lukyanuk

SEAJETS, una delle compagnie di navi più grande del mondo, ha voluto fare i complimenti di piloti del FIA European Rally Championship, Chris Ingram ed Alexey Lukyanuk.

Con il sostegno dell'azienda, l'inglese ha vinto il titolo piloti 2019 al Rally Hungary battendo proprio il russo.



Marios Iliopoulos, SEAJETS’ Head of Strategic Planning e Development: "Tutti noi di SEAJETS siamo molto contenti di aver supportato la serie di questo motorsport e facciamo i complimenti a Chris Ingram ed Alexey Lukyanuk per le loro grandi prestazioni. SEAJETS con loro ha viaggiato ai vertici dell'ERC ottenendo un primo e secondo posto. Per noi il successo è la via della crescita e continueremo ad impegnarci nell'affiancamento di atleti per promuoverli".



Ingram ha aggiunto: "Ringrazio Marios Iliopoulos e SEAJETS per averci sostenuto. Siamo il primo equipaggio britannico ad aver vinto il FIA European Rally Championship in 50 anni, un sogno che si è avverato!"

