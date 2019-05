In FIA ERC3 Junior, Petr Semerád affronta la sua prima gara sterrata.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team si presenta al Rally Liepāja per una nuova sfida con la Peugeot 208 R2 assieme a Jiří Hlávka.



“Sarà il mio primo rally su terra in carriera e spero vada bene - ha detto il 18enne ceco - Lo scorso anno ero qui con l'ERC Junior Experience e facemmo un breve test e delle ricognizioni. Fu bello e ho un'idea delle strade come sono, molto larghe e veloci, mi piacciono".

The post Semerad al primo rally su terra appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.