Semerád dimostra di avere talento al debutto nell’ERC

Petr Semerád ha mostrato tutto il suo talento al debutto in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha cominciato con il botto la gara, capottandosi nella PS2 senza però riportare danni alla propria Peugeot 208 R2, arrivata a Canaria solamente giovedì mattina e quindi privandolo della possibilità di effettuare Prove Libere e Qualifying Stage.



Il ceco, che era affiancato da Jiří Hlávka, ha poi portato a termine la gara lasciando il volante al suo navigatore per i tratti di collegamento, dato che non ha ancora la patente di guida.



“Il capottamento è stata colpa mia, dopo i primi 2km ho stretto troppo ad un tornantino e l'anteriore sinistra ha colpito il cordolo sparandoci in aria - spiega il 17enne - C'erano due asfalti diversi e io sono arrivato troppo veloce, ho provato ad usare il freno a mano, ma non è servito. Avrò perso 25" perché la gente è venuta subito ad aiutarci rimandandoci in strada. La macchina era a posto, lo sterzo, i freni e il motore funzionavano bene".



"E' fantastico terminare il mio primo evento internazionale, sono veramente felice del risultato. Nelle ultime due PS abbiamo dimostrato che se ci provo e se voglio posso essere molto veloce, anche perché in discesa il motore non soffriva rispetto ai turbo".



Il suo compagno di team Jan Talaš, aveva invece chiuso ottavo, ma è stato escluso poiché trovato sottopeso. C'è stata infatti un'errata valutazione di pesi fra lui e il navigatore, che sono molto magri. Vojtĕch Štajf ha invece finito 11°.

