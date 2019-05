Semerád si capotta, ma si salva

Petr Semerád ha cominciato la sua avventura in FIA ERC3 Junior Championship capottandosi nella PS2 del Rally Islas Canarias.

Nonostante i danni riportati dalla sua Peugeot 208 R2, il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha potuto andare avanti e ora è 13° in categoria.



“Ho usato il freno a mano, ma l'anteriore sinistra ha toccato il bordo della strada e la macchina è decollata senza che potessi fare nulla - ha spiegato il ceco - Ero molto veloce! Gli spettatori sono corsi a darci una mano e a rimetterci in strada. Sto bene e l'auto alla fine va. Sterzo e geometrie funzionano, così come i freni e il motore, nessun problema di guida".



Semerád, affiancato da Jiří Hlávka, è il più giovane al via dell'evento e non avendo ancora la patente nei tratti di collegamento cede il volante al navigatore.



Per lui questo debutto è molto difficile, dato che non ha svolto test, Prove Libere e Qualifying Stage poiché la sua auto è giunta a Las Palmas solo giovedì mattina.

