Sesks brilla al debutto con la R5

Mārtiņš Sesks ha debuttato in FIA ERC1 Junior Championship con una R5 al Rally Liepāja terminando a podio.

Il lettone è salito a bordo della ŠKODA Fabia R5 del team Motorsport Italia, come premio offertogli dal promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo in ERC3 Junior nel 2018. Nonostante la poca esperienza, Sesks si è piazzato terzo assoluto e secondo in ERC1 Junior assieme al co-pilota Krišjānis Caune, battuto solamente dal soprendente Oliver Solberg.



“E' stato un grande debutto con la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia nel rally di casa mia - ha detto il 19enne - Sembra sia passato tanto tempo dalla mia vittoria del titolo in ERC3 Junior, ma ho ancora vivi i ricordi del successo che l'occasione di guidare la R5 hanno ovviamente risvegliato. Sono molto grato ad Eurosport Events per aver reso possibile tutto ciò".



“Non avevo l'esperienza per affrontare le curve al massimo fin da subito, mi sono dovuto adattare alla macchina pian piano. Nella PS3 ho colpito una balla di paglia, non pensavo fosse chissà che, poi ho visto volare via un pezzo dell'anteriore e mi sono preoccupato. Come prima uscita con una R5 penso sia andata bene. Con le R2 nei tornantini devi sfruttare ogni millimetro, mentre con la R5 si scivola e si deve gestire la potenza".



"Mi sono reso conto che non avevo grande esperienza in questo senso, so che posso andare meglio anche con le sterzate. Prima della gara non sapevo come sarei andato e non avevo una posizione come obiettivo. Sono contentissimo del podio ed è stata una bella lotta, soprattutto pensando che ero ad un paio di secondi dai migliori".



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore dell'ERC: "Sapevamo che Mārtiņš ha un grande potenziale e le sue prestazioni hanno detto che è un talento maturo. Su PS che conosce bene era facile cadere nella tentazione di spingere forte e commettere errori, ma ha guidato usando la testa e mantenendo l'obiettivo di inizio rally, ossia arrivare alla fine accumulando esperienza. Il podio va oltre le aspettative ed è un bel segnale per il futuro. Con la vittoria di Oliver Solberg abbiamo la conferma che l'ERC1 Junior è il posto giusto per i giovani per mostrare il loro talento".



Sesks sarà al via anche del Rally di Roma Capitale in luglio prima di tornare in azione nel Junior WRC con la Ford Fiesta R2T gommata Pirelli.

