Sesks con il premio R5 in casa

Mārtiņš Sesks correrà il Rally Liepāja, la sua gara di casa del FIA European Rally Championship, al volante di una macchina R5 come premio per aver vinto il titolo in Classe ERC3 Junior nel 2018.

Il 19enne avrebbe dovuto essere al via del Rally Islas Canarias, ma ha chieso al promoter dell'ERC, Eurosport Events, di cambiare il programma e iscriversi al round che si terrà fra le città di Liepāja e Talsi. D'accordo sulla richiesta anche il team Motorsport Italia, che conferma di avere il lettone anche al Rally di Roma Capitale.



“Cambiare il programma dalle Canarie a Liepāja è stato un bel lavoro, ma ringrazio tutti quelli che l'hanno consentito, per me significa tanto - ha dichiarato Sesk, che oggi è protagonista in WRC Junior - La nostra stagione non è cominciata benissimo, per cui sono contento che possa correre in casa con una macchina di alto livello. Sicuramente sarà diversa, ma potrò giocarmela coi migliori".



Sesks proverà la ŠKODA Fabia R5 gommata Pirelli prima del Rally Liepāja, la sua città natale.



"Dopo il test spero che il feeling con l'auto sia buono, al momento ammetto di essere un po' teso all'idea".



Lo scorso anno il ragazzino nordico si è imposto con la Opel ADAM R2 dell'ADAC Opel Rallye Junior Team e oggi non vuole mettersi troppe pressioni: "Il risultato non è il primo obiettivo, ma trovare confidenza con il mezzo su queste strade velocissime. Poi andremo a Roma per imparare a correre con la R5 anche su asfalto".



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC: "Mārtiņš non ha iniziato la stagione come avrebbe meritato, ma il suo debutto con la R5 verrà mitigato dal fatto che correrà una gara che già conosce. Per questo Mārtiņš ha chiesto di modificare il programma dal Rally Islas Canarias al Rally Liepāja, dato che le strade sono a lui più famigliari. Ringraziamo FIA e Motorsport Italia per aver accolto la richiesta e ora toccherà a lui mettersi in mostra in casa in questa grande occasione. Per gli organizzatori di Liepāja è anche un grande colpo perché avranno una delle loro stelle in azione con una delle auto migliori".



Il Rally Liepāja si terrà il 24-26 maggio e Sesks potrà prendere punti in Classe ERC1 Junior.

