Mārtiņš Sesks si è goduto il premio del FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale, dove per la seconda volta quest'anno ha condotto la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia dopo aver vinto il titolo 2018 in FIA ERC3 Junior.

Invitato dal promoter Eurosport Events, il lettone aveva terminato terzo assoluto e secondo in ERC1 Junior al Rally Liepāja, mentre nella Capitale si è piazzato terzo in ERC1 Junior e ottavo nella prima esperienza con una R5 su asfalto.



“Siamo partiti molto cauti perché era la prima gara su asfalto con la R5, ma a 3km dalla fine della PS1 abbiamo forato l'anteriore destra perdendo parecchio tempo. La PS2 è andata meglio, senza errori, anche perché non avevo più ruote di scorta e dovevamo gestire la cosa. Sono felicissimo e anche sorpreso dei miglioramenti perché su asfalto è davvero durissima capire la macchina e la velocità nelle curve, si va il doppio più forte che su terra. Bisogna credere molto nella macchina e per la prima volta non è facile, soprattutto a Roma che ci sono un sacco di sconnessioni e curve da tagliare. E' stato tutto molto interessante fin dal primo giorno, quando abbiamo avuto un problemino con l'interfono, dove però ho sentito lo stesso le note. Sono contento, ho capito tante cose nonostante fosse il secondo rally con una R5. Ora andiamo avanti così, spero di poter provare al più presto una WRC, Eurosport Events mi ha dato un premio incredibile, è stata una esperienza fantastica".

The post Sesks: “Questo premio è stata una esperienza incredibile” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.