Sirmacis primo in ERC2 a Liepāja

Ralfs Sirmacis è in corsa per un'altra vittoria al Rally Liepāja, questa volta in Classe ERC2.

Il lettone, che si impose in ERC Junior nel 2016 in casa, ha vinto tutte e 5 le PS di oggi.



Secondo c'era Vytautas Švedas, ma un problema al cambio nella PS2 lo ha fermato, così come capottamenti a Dmitry Feofanov e Sergey Remennik.



In questo modo sale al secondo posto Darius Poloński, seguito da Andrea Nucita con le rispettive Abarth 124 Rally.



In classifica abbiamo anche le Mitsubishi di Meshari Al-Thefiri (a 0"3 da Nucita) e Zelindo Melegari.

