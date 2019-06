Słobodzian si capotta sulla Olecko nella marea di problemi per tutti

Parecchi piloti del FIA European Rally Championship sono incappati in problemi sulla PS8 Olecko del PZM 76th Rally Poland, con Marcin Słobodzian capottatosi.

Il pilota della Rallytechnology si era già girato ad un bivio in avvio di prova, poi con la sua Ford Fiesta R5 non ha potuto proseguire dopo l'incidente.



Chris Ingram ha rotto il servosterzo ed è partito in ritardo incappando nella penalità di 1'20" che lo fa scivolare indietro, oltre al fatto che ha forato una gomma.



Le speranze di Steve Røkland di salire sul podio dell'ERC3 Junior sono terminate quando il norvegese si è ribaltato con la sua Peugeot 208 R2 mentre inseguiva Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team).



Anche Mshari Althefiri ha visto andare in fumo le speranze di podio in ERC2 con la rottura del cambio. Dmitry Feofanov ha invece rotto una ruota sulla Mistubishi Lancer Evo X dello Sporta Klubs Autostils Rally Team.



In Abarth Rally Cup, out Dariusz Poloński (Rallytechnology), per cui Zelindo Melegari sale secondo in ERC2 e Andrea Nucita terzo anche se con una foratura nella PS8.

