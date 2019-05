Solberg al comando davanti a Lukyanuk a Liepāja

Oliver Solberg è al comando della classifica assoluta e del FIA ERC1 Junior Championship al Rally Liepāja davanti a Alexey Lukyanuk dopo le prime tre PS.

Il 17enne figlio di Petter Solberg aveva vinto la PS1 per 5"9 con la sua Volkswagen Polo GTI R5 battendo Mārtiņš Sesks (ŠKODA Fabia R5), per poi incrementare il vantaggio ad 8"9 nella PS2, prima di sbagliare nella PS3 e lasciare la vittoria a Lukyanuk (Saintéloc Racing), salito secondo davanti a Sesk, che debutta sulla R5 come premio per aver vinto il FIA ERC3 Junior Championship nel 2018.



Terzo c'era Chris Ingram, che però nella PS2 ha preso un sasso perdendo confidenza e il podio, ora ritrovandosi a 8"8 da Sesks e con 8"9 su Hiroki Arai, ottimo con la Citroën C3 R5.



In Top5 abbiamo visto anche il lituano Vaidotas Žala, che però nella PS3 ha forato perdendo 5 minuti.



Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) occupa la sesta posizione davanti a Filip Mareš, Alexandros Tsouloftas ed Eyvind Brynildsen, con Norbert Herczig salito 10° seguito da Marijan Griebel.



In ERC2 comanda Ralfs Sirmacis con oltre 2' su Andrea Nucita (primo in Abarth Rally Cup), dopo i problemi di Vtautas Švedas, Dimitry Feofanov e Sergey Remennik.



In ERC3 Junior, Sindre Furuseth era partito bene, poi ha forato e ora è terzo a 6"6 dal leader Ken Torn. Anche Steve Røkland aveva conquistato la vetta nella PS2, poi è retrocesso quarto lasciando a Jean-Baptiste Franceschi il secondo posto.



Nell'ERC Ladies’ Trophy tutto ok per Catie Munnings.

