Solberg: “Battere il mio idolo Lukyanuk è incredibile”

Oliver Solberg ha completato la Tappa 1 del Rally Liepāja davanti al suo idolo, Alexey Lukyanuk.

Il 17enne norvegese ha 9"7 di margine sul russo Campione del FIA European Rally Championship dopo le prime 5 PS in Lettonia ed è parecchio scosso.



"Incredibile, è sempre stato il mio idolo, ho guardato tutti i suoi video on-board ed è un sogno pensare di batterlo - ha detto Solberg - Stavo per piangere dalla contentezza, non so che dire".



Lukyanuk ha aspettato all'arrivo della PS5 per complimentarsi con lui: "E' molto veloce".

