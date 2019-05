Oliver Solberg è in piena corsa per la vittoria del Rally Liepaja, quando mancano 4 PS al termine di questo terzo evento del FIA ERC.

Il 17enne ha vinto altre 3 prove stamattina con la sua Volkswagen Polo GTI R5 portando a 19"1 il vantaggio su Alexey Lukyanuk (primo nella PS9), sempre secondo con la Citroën C3 R5 della Saintéloc.



Terzo Mārtiņš Sesks, che è secondo in ERC1 Junior al debutto con la R5, seguito da Chris Ingram, mentre Łukasz Habaj ha allungato su Filip Mareš nella lotta per il sesto posto.



Hiroki Arai ha ricevuto la penalità di 1'10" per il ritardo all'uscita dal servizio ieri, ma sta recuperando e ora è settimo con la sua Citroën C3 R5.



Marijan Griebel e Mattias Adielsson sono invece risaliti in Top10 superando Alexandros Tsouloftas e Eyvind Brynildsen.



Ralfs Sirmacis continua a guidare l'ERC2, Ken Torn è primo in ERC3, dove Jean-Baptiste Franceschi nella PS9 si è ritrovato con il cofano della sua Ford Fiesta R2T spalancato. Andrea Nucita ha ripreso il comando dell'Abarth Rally Cup dopo che il suo rivale Dariusz Poloński si è girato nella PS7. Catie Munnings mantiene il primato nell'ERC Ladies’ Trophy nonostante un problema ai freni.

The post Solberg continua a volare al Rally Liepaja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.