Oliver Solberg è diventato il più giovane vincitore nel FIA European Rally Championship con il successo al Rally Liepāja. Ecco le parole del 17enne nel post-gara.

Sei il più giovane vincitore del FIA European Rally Championship, come ti senti?

"Non ho parole, è assolutamente fantastico, sono felicissimo! Roba da matti!"



Cosa significa per te questa vittoria?

"E' il giorno più grande della mia vita, non avevo mai guidato come oggi. Non avevo mai guidato così bene come oggi, non so che dire. E’ incredibile, non posso crederci, un rally perfetto. Nella penultima PS sono stato troppo cauto e teso, poi mi sono detto che bastava fare quello che avevo fatto per tutto il weekend, cioè andare al massimo e vincere la PS. Ci sono riuscito”.



Per te era il primo rally su terra con la Volkswagen Polo GTI R5...

"Sono rimasto molto sorpreso nel vedere che già alla PS1 ero stato più veloce di 6". Non me lo sarei mai aspettato. Certamente volevo dare il massimo fin da subito, però non pensavo che alla lunga avrebbe funzionato. Essere il migliore già in avvio era un sogno".



Nel weekend hai vinto 10 PS su 13 e hai battuto il Campione Alexey Lukyanuk, come ti senti?

"E' da sempre stato un mio idolo, prima della gara mi sono guardato tutti i suoi video quando ha corso in Estonia e Lettonia con la Mitsubishi. Ho chiesto a mio padre come era possibile che andasse così forte, non avrei mai creduto di riuscirci. Poi nella PS1 l'ho battuto per 6" e mi sono chiesto se fosse tutto vero".

The post Solberg: “E’ il più grande giorno della mia vita” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.