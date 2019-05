Solberg è sensazionale e precede Lukyanuk al Rally Liepāja

Oliver Solberg è al comando del Rally Liepāja davanti al Campione del FIA European Rally Championship, Alexey Lukyanuk, e a Mārtiņš Sesks.

Il figlio del Campione WRC Petter ha dominato fin dall'avvio con la sua Volkswagen Polo GTI R5 vincendo 4 PS su 5 e commettendo solamente un errorino nella PS3 vinta da Lukyanuk, che ora lo segue a 9"7.



Il russo della Saintéloc Racing è riuscito a riportare la sua Citroën C3 R5 seconda dopo che era partito a rilento, ma non è riuscito a superare anche Solberg, davvero straordinario sul passo.



Sesks a sua volta ha stupito al debutto in ERC1 Junior con la R5-premio per aver vinto il titolo in FIA ERC3 Junior Championship nel 2018. Il lettone ha 11"6 di margine sulla ŠKODA Fabia R5 di Chris Ingram, che a sua volta mantiene il podio dell'ERC1 Junior.



Hiroki Arai completa la giornata in Top5, ma un problema elettrico alla sua Citroën C3 R5 lo ha costretto ad uscire 7' tardi dal servizio, per cui incapperà in una penalità.



Il leader Łukasz Habaj chiude sesto con un errore ad un bivio nella PS4, ma il polacco della Sports Racing Technologies si tiene comunque dietro Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), anche lui impreciso ad un incrocio nella PS5.



Alexandros Tsouloftas completa la Top10 assieme a Mattias Adielsson e Norbert Herczig, con Marijan Griebel ed Eyvind Brynildsen che scivolano indietro nel finale di giornata.



Vaidotas Žala aveva superato Arai nella lotta per il quinto posto, ma nella PS3 ha forato crollando a 5' dalla vetta.



Ralfs Sirmacis, vincitore del Rally Liepāja in passato, guida l'ERC2 davanti ai piloti dell'Abarth Rally Cup, Darius Poloński ed Andrea Nucita. Ken Torn è primo in ERC3 ed ERC3 Junior con 12"8 sulla Ford Fiesta R2T di Jean-Baptiste Franceschi, mentre seguono le Peugeot 208 di Sindre Furuseth e Steve Røkland. Catie Munnings è in testa all'ERC Ladies’ Cup con la 208 R2 della Peugeot Rally Academy.

