Oliver Solberg compirà il salto nel FIA European Rally Championship al Rally Liepāja per correre con una R5.

Il norvegese figlio d'arte sarà protagonista in Classe ERC1 Junior al volante di una Volkswagen Polo GTI R5.



“Ho fatto questo rally lo scorso anno con una R2 e mi ricordo che era molto veloce - ha detto il figlio di Petter Solberg - Ora sarò al via con una R5, ma è la prima volta che guido la Polo su terra e quindi non ho aspettative. So che ci sono avversari molto forti come Sesks ed Ingram. Non voglio però focalizzarmi su di loro, ma sul mio lavoro cercando di fare esperienza perché non ho molte gare alle spalle con questa macchina, a parte due sulla neve. Si tratterà di essere intelligenti e imparare".

The post Solberg Jr pronto per il salto nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.